İSTANBUL - Kasapoğlu, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci 1. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun toplantıya gelişi - Toplantıya katılan bakanlar - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Video gösterimiİSTANBUL(AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci 1. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
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