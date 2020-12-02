Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov

İSTANBUL - Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov

- Karabağ Yardımcı Antrenörü Elchin Rahmanov'un açıklamaları - Futbolcu Gara Garayev'in açıklamalarıKarabağ - Maccabi Tel Aviv maçına doğru - Karabağ Yardımcı Antrenörü Elchin Rahmanov: "Gruptaki ilk puanımızı almayı hedefliyoruz" - Orta saha oyuncusu Gara Garayev: "Taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız"İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında yarın İstanbul 'da İsrail'in Maccabi Tel - Aviv takımıyla karşılaşacak Azerbaycan ekibi Karabağ'ın yardımcı antrenörü Elchin Rahmanov, grupta ilk puanlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov'un yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Rahmanov katıldı.
Pullman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulunan Elchin Rahmanov, iyi bir futbol oynamak istediklerini belirterek, "Karşılaşmadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Mahir Emreli'nin Kovid - 19 testi pozitif çıktı. Bunun dışında Patrick Andrade ve Badavi Hüseynov'un sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncular müsabakada forma giyemeyecek. Gruptaki ilk puanımızı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Azerbaycan ekibinin orta saha oyuncusu Gara Garayev ise önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Çok dikkatli olmalıyız. Taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Eksiklerimiz var ancak bu şartlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Karabağ - Maccabi Tel - Aviv karşılaşması, yarın 20.55'te başlayacak.

Koronavirüs Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı