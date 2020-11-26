İSTANBUL - Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamasıİSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Maçın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi.
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