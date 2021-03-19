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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından - Bülent Uygun

İSTANBUL - Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından - Bülent Uygun

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un basın toplantısı - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun:"Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik"İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4 - 3 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, "Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, Rizespor'un da antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttığı bir maç oldu. Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bu galibiyeti, Rizespor taraftarlarına armağan ediyoruz." diye konuştu.
Futbolcularının verdikleri görevleri her anlamda yerine getirdiğini aktaran Uygun, "Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Daha önümüzde kazanmamız gereken birçok maç var. İnşallah Rizespor'u hak ettiği yere çıkartarak, sevenlerini mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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