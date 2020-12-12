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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

İSTANBUL - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısıMaçın ardından - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: - "Net bir skorla iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3 - 0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, tarih sayfalarında keyifle hatırlayacakları bir gün yaşadıklarını belirtti.
Bu galibiyeti unutup ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğinin önemini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu maç bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyun oldu, keyifli bir akşam yaşadık. Net bir skorla iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Maçtan önce yaptıkları analizlerle rakiplerinin zaaflarını tespit ettiklerini ve bunu güzel bir şekilde uyguladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi şu planla yenersiniz gibi bir şey söylemek mümkün değil, benim haddime de değil ama rakibimizi iyi çalıştık. Galibiyete Fenerbahçe üzerinden değil de bizim takımımız üzerinden bakmak önemli. Takım bütünlüğümüzü koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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