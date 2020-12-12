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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Erol Bulut

İSTANBUL - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Erol Bulut

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un basın toplantısıMaçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:"Deplasmanda iyi performans gösteren bir Fenerbahçe, kendi evinde istediği performansı sergileyemiyor. Bunun sorumluluğu bende, bunu kendi aramızda oturup konuşmamız ve çözmemiz lazım" - "Bugün oynanan futbol kimseyi tatmin etmez. Tüm camiamızdan özür diliyorum"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3 - 0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, mağlubiyetten ötürü tüm camiadan özür dilediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.
Maçla ilgili konuşulması gereken çok fazla şeyin olduğunu belirten Bulut, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça bakınca istediğimiz performansı sahaya yansıtamıyoruz. Deplasmanda iyi performans gösteren bir Fenerbahçe, kendi evinde istediği performansı sergileyemiyor. Bunun sorumluluğu bende, bunu kendi aramızda oturup konuşmamız ve çözmemiz lazım." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin bu şekilde devam edemeyeceğinin altını çizen Bulut, "Hepimizin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Maçtan önce rakibin hangi opsiyonlarla üzerimize gelmeye çalışacağını konuştuk. Bunları çalışmamıza rağmen buradan goller yedik. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Bugün oynanan futbol kimseyi tatmin etmez. Tüm camiamızdan özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu."Bu gidişatın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi ben, ekibim ve futbolcularım." diyen Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:"Yıllardır Fenerbahçe'de erken golden sonra kırılma sorunu var. Biz bunu çözmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Son 3 maça bakınca bir türlü çözemedik. Rakibin kalemize nasıl geleceğini söylediğim halde uygulamamız yeterli olmadı. Futbolcuların kendi evimizde oynadığımız maçlarda bireysel performansına baktığımızda yeterli değildi. Fenerbahçe'de oynuyorsunuz ama dediğim gibi sorumluluk bizlerde."

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