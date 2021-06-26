İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (1)
- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün seçim sonuçlarını açıklaması - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşmasıFenerbahçe Kulübünün kongresi - Seçimli olağan genel kurulda 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi - Ali Koç, 3 yıl daha sarı - lacivertli kulübün başkanlığını üstlenecekİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede 38 sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyeden 6 bin 682'si oy kullandı.Oyların 6 bin 459'unu alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl daha bu görevi üstlenecek.Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen ÇetinYedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.
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