Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

İSTANBUL - Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamasıFenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Oyunu rakibe kabul ettirmeyi ve istediğimiz noktaya getirmeyi hedefledik. Bunu maçın yüzde 80'lik bölümünde yaptık"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1 - 1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın yüzde 80'inde istedikleri performansı sergilediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Yanal, "Oyunu rakibe kabul ettirmeyi ve istediğimiz noktaya getirmeyi hedefledik. Bunu maçın yüzde 80'lik bölümünde yaptık. Karşılaşmanın 60'ıncı ve 70'inci dakikalarında rakibimizi oynatmaya başladık. Bu konuda da cezayı kestiler. Ondan sonra net pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Hedeflerimize doğru gideceğiz. Kupa maçına hazırlanacağız. Bu oyunu kazanmadaki ihtiyacımız olan bireysel performansa dönüştürüp, gol becerilerini arttırma çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Ersun Yanal, Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golünü atması, yenilmezlik serisini tüm kulvarlarda 14 maça çıkarması ve kendisinin Süper Lig'de 500. maçına çıkmasıyla ilgili, "Antalyaspor için farklı bir gündü. Bininci gol ve 55 yıllık sürecin içinde en uzun yenilmez serisinin devam etmesi. Benim 500. maçımın da ayrı bir anlamı var." diye görüş belirtti.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında savunma ağırlıklı bir oyun tercih etmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Sorunun cevabı basit. Kazanmak için takımların özellikleri analiz edilir ve bakılır. O tarzı, futbol takımınıza kazandırırsınız. Biz de kazanmak için savunma yaptırmayı ve rakipleri bu savunma karşısında çözmeyi öğretmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Futbol Takımı Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı