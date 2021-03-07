İSTANBUL - Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ankaragücü Başkanı Fatih Mert
- Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ın açıklamalarıFatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert:"Hikmet Karaman, daha önce de Ankaragücü'nün zorlu zamanlarında göreve gelmişti ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu kez de aynı inançla kendisiyle yola çıktık"İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı - lacivertli takımın sezon sonunda ligde kalacağına inandığını söyledi.
Mert, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1 - 0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hikmet Karaman'ın daha önce de Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Mert, "Ankaragücü'nün zorlu zamanlarında göreve gelmişti ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu kez de aynı inançla kendisiyle yola çıktık. Ben sezon sonunda Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Başkan Mert, galibiyet golünü Alper Potuk'un atmasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:"Hocamız Alper ile iki hafta önce bir görüşme yaptı. Takıma faydalı olması ve milli takıma gitme gerektiğini söyledi.
Bu görüşmenin aynısını transfer öncesinde ben de yapmıştım. 'Seni biz milli takıma göndereceksek gel' demiştim. O da bana o sözü vermişti. 'Elimden geleni yapacağım, tekrar kendimi ispat edeceğim' demişti. Son iki üç haftadır Alper bunu gerçekleştirmeye başladı. Bunun için de mutluyuz." - Hakemlerle ilgili tartışmaFatih Mert, geçen hafta 2 - 1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara katılmadığını kaydetti. Mert, hafta boyunca sürekli hakemlerin konuşulduğunu belirterek, "Ankaragücü futbol oynamadan hakemle kazanmış gibi algı oluşturuldu. Bizim galibiyetimiz sanki hakemle alınmış gibi gösterildi. Buna katılmıyoruz. Futbolcularımız aslanlar gibi oynadılar ve hak ettikleri galibiyeti aldılar. Bunu burada da gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.Hakem kararlarıyla kendilerinin de canlarının yandığını aktaran Mert, "Ama hakemler de sonuçta insan, hata yapabiliyorlar. Hata kimin aleyhine yapılırsa o hafta o çok sesini çıkarıyor. Lig bu hakemlerle ve VAR sistemiyle oynanacak. Kulüpler Birliğinin yönetiminde de bu sürekli konuşuluyor. Önümüzdeki sezon sanki bir şeyler değişir gibi geliyor bana." şeklinde görüş belirtti.
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