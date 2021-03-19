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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih Karagümrük - Kayserispor maçının ardından - Ivko Ganchev

İSTANBUL - Fatih Karagümrük - Kayserispor maçının ardından - Ivko Ganchev

- Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev'in basın toplantısı - Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev:"Tek amacımız ligde kalmak. Ne gerekiyorsa bütün futbolcular ve teknik ekip olarak son maça kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Bu takım Süper Lig'de kalacak"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3 - 0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, bu sonucu beklemediklerini söyledi.

Ganchev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok zor çünkü hem 3 puan kaybettik hem de 3 fark yedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuç. İlk devre Fatih Karagümrük belki de bir pozisyon buldu, o da gol oldu." şeklinde konuştu.
Fatih Karagümrük'ün ikinci yarıda daha organize gelip ikinci golü bulduğunu vurgulayan Ganchev, "Bizim 2 - 0'dan sonra 1 - 2 uygun pozisyonumuz vardı, maalesef atamadık." değerlendirmesinde bulundu.Ganchev, "Tek amacımız ligde kalmak. Ne gerekiyorsa bütün futbolcular ve teknik ekip olarak son maça kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Bu takım Süper Lig'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı 

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