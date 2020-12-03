İSTANBUL - Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır'
İSTANBUL - Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır" - Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun konuşmasıEmre Belözoğlu: "Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır" - "Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz" - "Samandıra'da hocamızın önderliğinde, liderliğinde yolumuza devam edeceğiz"İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı - lacivertli takımın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.
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