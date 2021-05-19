Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı

- İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yat yarışından drone görüntüleri - Yarışa katılan yatlardan görüntülerİSTANBUL (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü’nün birlikte organize ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı” gerçekleştirildi.

Yarış At Yarışı Dera 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cheltenham Festival 2012Cheltenham Festival 2012
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement