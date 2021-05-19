İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı
- İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yat yarışından drone görüntüleri - Yarışa katılan yatlardan görüntülerİSTANBUL (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü’nün birlikte organize ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı” gerçekleştirildi.
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