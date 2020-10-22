İsmet Taşdemir: 'Bizim için futbol anlamında kara bir gün oldu'



- Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "Bizim için futbol anlamında kara bir gün oldu. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Ankaraspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sahada çalıştıkları hiçbir şeyi uygulayamadıklarını ifade ederek, “Futbol anlamında çok kötü bir günü geride bıraktık. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada uygulayamadığımız gibi rakibe de geniş alan ve onları kullanması için imkan tanıdık. Rakip de bunları değerlendirdi. Futbol anlamında bizim için kara bir gün oldu diyebiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı. Taşdemir, müsabakanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcusu Erdem Çetinkaya’nın bağlarında yırtık olabileceğini dile getirerek, yapılacak kontrollerden sonra kesin teşhisin konulacağını aktardı.



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