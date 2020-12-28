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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İsmail Kartal: “Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz”

İsmail Kartal: “Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal

- KONYA

Rotasyon Bulduk Rektör 


- Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı sonrası, maça iyi başladıklarını belirterek, kazanılmıyorsa kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 15. Haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz” Maça iyi başladıklarını belirten İsmail Kartal, “Geçen hafta galip geldiğimiz için gayet moralliydik. Bu moralle de maça iyi başladık. İlk 15 dakikada bir gol bulduk. İki tane de karşı karşıya yüzde 100 gol kaçırdık. Bu golleri atabilseydik bugün maçı kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Çaykur Rizespor’un baskılı oyunu karşısında biraz geri çekildik. Çaykur Rizespor’un da pozisyonları vardı. İlk devreyi 1-0 lehimize kapattık. İkinci yarı oyunu dengeledik. Biraz daha rakibi baskı yaparak önde başladık. Ama sonuçta duran toptan dönen bir kontra ile beraber beklemediğimiz bir gol yedik. Sonuçta bugün o golü yemeseydik, ondan önce Çaykur Rizespor’un da birkaç tane net pozisyonu vardı. O kadar sakat ve hasta oyuncularımıza rağmen, maalesef takımda rotasyon yapamıyoruz. Hep aynı oyunculara yüklendiğimiz için yük dağılımını yapamıyoruz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı 1-1 berabere bitti. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz, bugün de kaybetmedik. Kazanabilirdik, bir puan için oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

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