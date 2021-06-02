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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İshak Paşa Sarayı’nda, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası düzenlendi

İshak Paşa Sarayı’nda, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası düzenlendi

-Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası’nda çok sayıda yarışmacı şampiyonluk için ter döktü

Yarış Dera Şampiyon Harekete Geç Gori 

--Detay görüntüler

- AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası’nda çok sayıda yarışmacı şampiyonluk için ter döktü. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası’na birçok şehirden katılım gösteren yarışmacılar, Doğubayazıt Belediyesi önünden harekete geçti. Kadın ve erkek olmak üzere çeşitli kategorilerde etkinliğe katılan çok sayıda yarışmacı, dik ve engebeli yollarda mücadele ederek şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yarışmaya katılan 6 kategoriden toplam 116 sporcu arasından kendi kategorilerden ilk üçe giren yarışmacılar sırasıyla U18 Kadın kategorisinden Ayşe Temel, Aslı Demir, Kader Şimşek, U18 Erkek kategorisinden Mervan Haykır, Hasan Aydın, Erkan Keleş, U20 Kadın kategorisinden Şeyda Acar, Duygu Sarıkaya, Nurşen Çekici, U20 Erkek kategorisinden Oğuz Günen, Mehmet Vefa Aydemir, Emirhan Dağdelen, Büyük Kadın kategorisinden Gizem Nur Keskin, Berfin Barışer, Eylem Gür, Büyük Erkek kategorisinden Suat Karabulak, Şehmus Sarıhan, Hasan Turgut oldu.
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