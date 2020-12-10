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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

Irkçılığa tepki sürüyor

Skandal Irkçılık 

-Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takım oyuncularının yüzünü siyaha boyama görüntüleri
-Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takım oyuncularının antrenman görüntüleri
-Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takım yönetimi ve oyuncalarının konuşmaları
-Genel ve detaylar

- - Irkçılığa tepkiler sürüyor- Şanlıurfa’dan Başakşehir’e tam destek ŞANLIURFA

- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, dikkat çekmek için yüzlerini siyaha boyayarak antrenman yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına karşı tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti. Yaşanan ırkçılık skandalına tüm dünyada tepki gösterildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncaları da, Başakşehir’e yapılan ırkçılığa tepki amaçlı yüzlerini siyaha boyayarak antrenman çalışmaları gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım yönetimi ve oyuncuları, Başakşehir’e yapılan ırkçılığa karşı tepki göstererek, dikkat çekmek amacıyla sahaya yüzlerini boyayarak çıktıklarını ifade ettiler.
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