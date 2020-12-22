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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İlhan Palut: 'Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik'

İlhan Palut: 'Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları

İlhan Palut: "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik" İSTANBUL

Strateji Bild Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz" dedi.
Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 3-1 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önceki açıklamamda savunma anlamında disiplinli, hücumda da cesur olan, rakipten çekinmeyen bir stratejiyle maça başlamak istedik. Bunu 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adıma kötü başlangıç oldu. Bizi zorlayan bir pozisyona soktu. 2-1'den sonra dengeyi yakaladık. İkinci yarı başında oyunun tüm üstünlüğü elimize geçti. Bunu net pozisyonlarla destekledik. Futbol kırılma anları çok önemli olduğu bir oyun. 2-2’ye getiremeyince dalgınlıktan yediğimiz golle Galatasaray avantajı elde etti. Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz. 3 maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu 3 maçta Hatayspor maçı dengeliydi. Rize maçı talihsiz anların yaşandığı maçtı. Galatasaray maçında oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar. Motivasyonumuzu aşağıya getiren sonuçlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapıp, Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

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