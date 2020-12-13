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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti

İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti

İbrahim Çolak'ın yarışmadan görüntüsü

Yarış Altın Madalya Şampiyon Milli Sporcu 

-Madalya almak için kürsüye çıkması
-Madalya alması
-Çolak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi

- - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarılarınızın devamını diliyorum" MERSİN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında halka aletinde şampiyon olan milli sporcu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan İbrahim Çolak, 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu olurken, büyük bir başarı elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti Yarışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla İbrahim Çolak'ı arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.
İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum.  Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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