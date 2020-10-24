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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: 'Skoru lehimize çeviremeyince korumaya gittik'

Hüseyin Eroğlu: 'Skoru lehimize çeviremeyince korumaya gittik'

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

- Hüseyin Eroğlu: "Skoru lehimize çeviremeyince korumaya gittik" İSTANBUL

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- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında sezonun ilk beraberliğini aldıklarını hatırlatarak, “Skoru lehimize çeviremeyince korumaya gittik” dedi.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, karşılaşma öncesi zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, “Ümraniyespor, kadro kalitesi iyi bir takım ama bir türlü lige giremediler. Maç psikolojik anlamda farklı boyuttaydı. Kazandığımız derbinin moraliyle geldik. 3’lü maç periyodunda futbolcuların üstündeki yük fazlaydı. Rotasyonla oynamak zorunda kaldık. Maçın gidişatında ilk yarı topa sahip olduğumuzda baskıyı kırdık. Golü bulduk. Rakip tüm hatlarıyla geldiğinde pas hatası yapmasaydık skor anlamında 2-3 bulabilirdik” şeklinde konuştu.
"İkinci yarı topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu" Hüseyin Eroğlu, maçın gergin bir ortamda geçtiğini vurgulayarak, “İkinci yarı topa sahip olamayınca savunmada kalmak durumunda kaldık. Rakibin kenarlardan etkili olacağını biliyorduk. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Skoru lehimize çeviremeyince rakipte sonradan giren oyuncular oyuna etki ettiler. Biz de korumaya gittik. İkinci yarı çok daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu. 1 puan aldık. Sezonun ilk beraberliğini aldık” ifadelerini kullandı.
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