Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: “Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu”

Hüseyin Eroğlu: “Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu”

Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Kalamış Rektör 


- TFF 1. Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 5-3 mağlup olan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu. Sonraki süreçte de ön tarafı zorlayan, ön alana kazandığımız topları getirdiğimiz ve sonuçlandıramadığımız toplar vardı” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Eroğlu, “İyi bir seri yakalamıştık. 10 maçtır kaybetmiyorduk. Keçiörengücü'de playoff'a oynayan, sezon başından beri istikrar yakalayan bir takım. En büyük avantajlarının suni çim olduğunu düşünüyorum. Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu. Sonraki süreçte de ön tarafı zorlayan, ön alana kazandığımız topları getirdiğimiz ve sonuçlandıramadığımız toplar vardı. Savunma hatamızdan dolayı iki tane çok kötü gol yedik. İkinci yarı skoru geri çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımız da yenilen beş golde savunmadaki yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı. 4-3’e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Çok istedik ama bir türlü istediğimiz dördüncü ve beşinci golleri bulamadık. Bugünkü reaksiyonumuz, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement