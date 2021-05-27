Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'

Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'

Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

- Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" İSTANBUL

Yarış Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 


- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" dedi.
TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı ile Altay’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu ana gelene kadar güzel bir sezon geçirdik. Hem yetiştiricilik hem de yarışmak, dev bütçeli takımlar arasında finale gelmemiz güzel bir şey. İlk yarı kaçırdığımı golü sonuçlandırsaydık, en azından skor avantajını yakalasaydık bizim için daha farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken, yapamadık. Rakibe maçın bitimine doğru 1-2 pozisyon verdik. Son bölümde İster istemez kadromuzun derinliği çok yoktu ve aynı oyuncularla devam etmek zorundaydık. Atanın kazanacağı maç görüntüsündeydi. Biz hata yaptık, onlar attılar. Onlar kazandılar. Bu anlamda üzgünüz. İzmir’in diğer kulübü Altay şampiyon oldu. Onları tebrik ederim. Final farklı hikayelerin olduğu maçlar. Üzgünüz ama sezonu değerlendirdiğimizde aslında kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşandık. Birçok oyuncumuz sezon başında tanınmıyordu. Şu an hepsi tanınıyorlar. Bizim için mutluluk verici. Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement