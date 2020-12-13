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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'

Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'

Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

( ERZURUM ) - Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" ERZURUM

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" dedi.
Süper Lig’in 12. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç başlangıcında pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Çimşir, "Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10’uncu günümüz, 3’üncü maçımız. 3 mağlubiyetimiz var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz. Onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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