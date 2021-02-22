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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hikmet Karaman: 'Önümüzdeki Hatayspor maçından 3 puan almak istiyoruz'

Hikmet Karaman: 'Önümüzdeki Hatayspor maçından 3 puan almak istiyoruz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Hikmet Karaman: "Önümüzdeki Hatayspor maçından 3 puan almak istiyoruz" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Trol 


- Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde Hatayspor maçı var, oradan 3 puan almak istiyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımda önemli eksikliklerin bulunduğunu belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Daha 3. dakikada yediğimiz gol bütün düşünceleri oyun planını değiştiriyor. Rizespor iyi bir kadroya sahip. Daha 3. dakika 1-0 öndeler, oyunu riske edeceksiniz, hücum oynayacaksınız, arkada açıklar vereceksiniz. Bütün bunlara rağmen iyi pres yaptık. Golden sonra bayağı baskılı oynadık. Hücum yönümüzü daha fazla geliştirmemiz lazım. İlk devreye 1-1 gitmek avantajdı. 3 tane pozisyonumuz var. Bunlar yeterli değil, güzel olan bir şey var, ikinci yarı Ankaragücü takımı oyunun 45 ile 75 arasında iyi pres yaptı. Son 10 dakika rakibimiz oyunu kontrol etse de yine de oyunumuzu devam ettirdik. Bizim hücum yönümüzü, opsiyonlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mutlaka geliştireceğiz. Kulübede bekleyen bazı oyuncuların fiziksel kapasitelerini artırıp bu takımın önemli isimleri haline getireceğiz. Önümüzde Hatayspor maçı var, oradan 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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