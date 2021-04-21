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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hikmet Karaman: “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden UEFA’da oynamıyor?'

Hikmet Karaman: “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden UEFA’da oynamıyor?'

Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Hikmet Karaman: “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden UEFA’da oynamıyor?" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Hazırlık Maçı 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Avrupa Süper Ligi ile ilgili bir soruya, “Kıbrıs’taki komşu ülke UEFA’da oynayabiliyor ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UEFA’ya alınmıyor. Buna cevap bir versinler” dedi.
Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avrupa gündemini sarsan Süper Lig hakkında gelen soru üzerine Karaman, “Ben şunu demek istiyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden UEFA’da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs’a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta Kıbrıs’taki komşu ülke UEFA’da oynayabiliyor ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UEFA’ya alınmıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı. Tamam. Kimse demiyor ki ‘Orada bir devlet var’. Sen o devletin takımlarını UEFA’ya almıyorsun. Bununla yetinmiyorsun bir de orada hazırlık maçı oynatmasına yasak veriyorsun. Ben burayı merak ediyorum. Buna cevap bir versinler” şeklinde konuştu.

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