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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”

Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”

-Yeni Maltayaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun konuşması

- ANTALYA

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- Süper Lig’in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Maltayaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Maltayaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, “Bugün çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı, deplasmanda oynadığımız maçtan bir puanla ayrılıyoruz. Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir, diye düşünüyorum” dedi.
“Alanyaspor’u tebrik ediyorum” Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını aktaran Hamzaoğlu, “Maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücumları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı maçı kaybedebilirdik. Sonuçta berabere biten maç Alanyaspor’u tebrik ediyorum oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

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