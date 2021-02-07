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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: 'Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik'

Hamdi Yılmaz: 'Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz'ın açıklaması

- Hamdi Yılmaz: "Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Erimli Rektör 


- TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Bugün Adanaspor ile çok önemli bir maç oynadık. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Geçen hafta Ankaraspor'a puan kaybettikten sonra bugünkü maçın önemi daha büyüktü. Her iki yarıda da topun bizde olduğu üstün bir maç oynadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik. Play-off'un içerisinde kalmak için oynuyoruz. Bu galibiyetten dolayı futbolcularımı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli, daha verimli bir şekilde çıkıp oynayarak puan ya da puanlarla ayrılıp play-off için ümitlerimizi perçinlemek istiyoruz. Bu hafta inşallah deplasmanda Altay maçından puan ya da puanlarla döneriz. Futbolcularımı yeniden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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