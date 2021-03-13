Hamdi Yılmaz: “İlk 6 içerisinde devam etmek istiyoruz”



- Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Önümüzdeki hafta Akhisarspor maçından galibiyetle dönerek ilk 6 içerisinde devam etmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Eskişehirspor’u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yılmaz, “Eskişehispor ile zorlu bir maç oynadık. Fakat 1-0 galip gelerek 4 haftalık galip gelememe serimize son verdik. Maçtan öncede söylemiştim. Zor bir maç. Eskişehirspor genç oyunculardan kurulu bir takım. Oyunu çirkinleştirmeden oynayan. Her takım için esasında tehlikeli bir takım. Biz bugün tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. Defansımızın iyi olması arkasında çok iyi bir kaleci Metin Uçar’ın olması bizim hücum gücümüzü daha fazla etkilediği için bugün yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha erken neticeye ulaşacaktık. Oynadığımız futboldaki eksiklikleri hafta içerisinde tamamlayarak önümüzdeki hafta Akhisarspor maçından inşallah galibiyetle dönerek ilk 6 içerisinde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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