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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: 'Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz'

Hamdi Yılmaz: 'Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- TFF 1. Lig’in 15. haftasında evinde 2-1 galip gelen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "İyi bir maç oldu. Git gel olan tempolu bir maç oldu. 90 dakika boyunca oyuna hakim olan, daha iyi oynayan, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki kalan maçlarımızı da bu şekilde bitirip ikinci yarıya daha avantajlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Benim maç için de söyleyebileceğim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyoruz. Bu galibiyeti de iki maç aradan sonra Keçiörengücü takımımıza, futbolcularıma ve seyircilerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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