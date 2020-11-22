Hamdi Yılmaz: “Biz de bu istikrarın devam etmesi gayreti içerisindeyiz”



- Akhisarspor galibiyeti sonrası konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Biz de bu istikrarın devam etmesi, yukarıdaki puan durumunun aşağıya inmemesi gayreti içerisindeyiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Akhisarspor’u 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrası konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün maçtan önceki röportajda da söyledim. İyi bir futbol oynayıp sahadan galip ayrılmak, yukarıda olan puanlamada aşağıya inmemek üzere böyle maçların mutlaka hele bilhassa iç sahada kazanılması gerektiğini söyledim. Futbolcularım bu milli takım arasındaki zamanda eksik olan yerleri bilhassa orada çalışarak giderildi. Dolayısıyla 90 dakika boyunca rakibe hiçbir pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bu maç içerisinde 6 gollü bir galibiyet aldık. Bunun için futbolcularımı kutluyorum. Biz de bu istikrarın devam etmesi, yukarıdaki puan durumunun aşağıya inmemesi gayreti içerisindeyiz. Ligi de inşallah en üst seviyede bitirme gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu



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