Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Grand Prix Yol Bisikleti Yarışları’nın Gazipaşa etabı tamamlandı

Grand Prix Yol Bisikleti Yarışları’nın Gazipaşa etabı tamamlandı

Yarışa Gazipaşa - Alanya Havalimanı'ndan start verilmesi

Yarış Dera Gesi Forma 

-Sporcuların yarışından genel ve detay görüntü
-Yarışın bitişi
-Ödül töreni

- ANTALYA

- Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile organize edilen Grand Prix Yol Bisikleti Yarışları'nın Gazipaşa etabı tamamlandı. Yarışların Gazipaşa etabına 16 ülkeden 170 sporcu katıldı.
Gazipaşa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışların startı saat 10.00’da Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda verildi.
Toplamda 16 ülkeden 170 sporcunun katıldığı yarışların ikinci gününde sporcular, Antalya-Mersin D 400 karayolu boyunca pedal çevirdi. Havalimanı içerisinden başlayan yarışlarda Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gazipaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız damalı bayrağı sallayarak Gazipaşa - Alanya Havalimanı içerisinde startı verdi. D-400 karayolundan Güneyköy mahalle kavşağı ile Aydap bölgesi arasında 4 tur dönerek devam eden yarış, Kahyalar Hali önünde saat 14.00’te son buldu. 160 km’lik yolda yarışan sporculardan 225 numaralı forması ile Belez Belarus takımından Tsishkov Roman birinci olurken, Türk ekibi olan Spor Toto Cycling Team takımından 71 numaralı forması ile Stash Menyr ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 31 numaralı forması ile Mazowse Serce Polski takımından, Banaszek Alan elde etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı