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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Göksel Gümüşdağ: 'Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu'

Göksel Gümüşdağ: 'Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

- Göksel Gümüşdağ: "Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu" İSTANBUL

Büyük Kulüp Federasyon Başkanı Milli Maç Şehir İçi Basın Mensupları 


- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United galibiyeti ile ilgili, “Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu” dedi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında sahasında karşı karşıya geldiği Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuları galibiyetten ötürü tebrik eden Başkan Gümüşdağ, “Bugün tarihi bir zafer aldık. Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Dolayısıyla Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden. Maşallah bütün kuraları da büyük takımlardan seçiyoruz. Manchester United, Paris Saint Germain diğeri de Leipzig. Zor bir kuraya rağmen geçen Paris Saint Germain maçı da müthiş mücadele oldu. Müthiş mücadelenin ardından da Başakşehir’e yakışan bir oyun. Bu maçlar bizim Başakşehir taraftarı veya Başakşehir sevenler adına değil adeta bir milli maç edasında. Bakanımız, federasyon başkanımız hepsi buradaydı. O heyecanı onlar da yaşıyor. Bunun ülke puanına vereceği katkı çok önemli. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Bugün Türkiye için de Başakşehir için de tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz” şeklinde konuştu.

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