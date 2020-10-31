Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

Beraberlik Teknik Direktör Allah Rektör 

-Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- GİRESUN

- TFF 1. Lig’in 8. haftasında Giresunspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’a karşı 1-0’lık skor ile mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı açıklamada "Bugün 3 puana odaklanmıştık ama maça çok durgun başladık. Hemen hemen her hafta gol yedik. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. En azından bunun önüne geçebilmemiz lazım. En azından gol yemeden maçları kazanmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştıracağız. Maalesef hakem ikinci yarıda rakip takımın oyunu yavaşlatma adına yaptığı her şeye göz yumdu. Bütün kartları bize kullandı ama rakibin oyunu yavaşlatma adına yaptığı hiçbir şeye müdahale etmedi ve bir tane kart gösterdi. Olması gereken çok sert bir müdahaleydi. Biz bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Bandırmaspor maçında 3 puanı alıp, istediklerimizi sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Geçen hafta maç oynamamamız oyuncularımızın ritmini kaybettirdi. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bu durumu düzelteceğiz. İnşallah son mağlubiyetimiz olur" şeklinde konuştu.
Recep Uçar: "3 puanla mutlu şekilde dönüyoruz" Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Recep Uçar ise "Bu hafta göreve başladım. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor son oynadığı 3 iç saha maçını kaybetmemişti. 2 galibiyet 1 beraberliği vardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan bir takımdı. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyorduk. Ama bunun karşısında bizimde bir hazırlığımız oldu. Maçın genelinde oyunculara verilen görevleri yerine getirdiklerini düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden tamamladık. Benim adıma ilk maçım ve futbolcularla 3 günlük antrenman yaptık ve bunların geri dönüşleri çok iyi oldu. Verilen görevleri yerine getirip buradan 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyoruz” açıklamasını yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı