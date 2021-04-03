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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Giresunspor - İstanbulspor karşılaşmasının ardından

Giresunspor - İstanbulspor karşılaşmasının ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

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- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş'ın açıklamaları

- GİRESUN

- TFF 1. Lig’in 28. haftasında Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Giresunspor, İstanbulspor karşılaşmasından 1 puan ile ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Maça başlarken galibiyeti hedefliyorduk. Rakibimiz ligin en dinamik takımlarından birisi. O yüzden rakibe fazla pozisyon vermemeye çalıştık. Kazanılacak her puan bizim için önemli Geriye kalan 6 maçta 4 galibiyet almamız durumunda Süper Lig’e çıkarız diye düşünüyoruz. Çünkü ciddi rakiplerle oynayacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte kazanmaya odaklanacağız. Giresun halkının bir hayali var. Bu fırsatı kimseye bırakmaya niyetimiz yok. Yolun sonunda gülen tarafın biz olacağımıza inanıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” dedi.
İstanbulspor cephesi İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş ise, “Bugün güzel bir havada, güzel bir statta sadece seyircisi eksik bir ortamda rakibimiz Giresunspor karşısına galibiyet için çıktık. Hata yapmamaya çalışan bir takım ortaya koyduk. İkinci yarı biraz daha baskın oynamaya çalıştık. Lider takımda konumunu korumaya çalışıyor. Sonuç itibariyle 0-0 bitti. Her iki takıma da gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra iki takıma da kalan maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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