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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GİRESUN - GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı

GİRESUN - GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı

- Otobüsün arka sağ tarafının kırılan camından görüntülerSAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsun spor'u 2 - 0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun 'un Çarşamba ilçesinde taşlandı.Alınan bilgiye göre, maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.Otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla, camı kırıldı.Takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde isabet eden cam parçalarından dolayı kızarıklık oluştu.Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledildi.Takım ve taşlanan otobüs daha sonra kentten ayrıldı.Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Akalan Polis Ekipleri Saldırı 

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