Giovanni Guidetti: 'İki senenin sonucunda sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum'



- Sultanlar Ligi’nde 12. şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu şampiyonluğu iki senenin sonucunda sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Sultanlar Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank’ta Başantenör Giovanni Guidetti, basın mensuplarına şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile oynadıkları seride 2-0 önde olduklarını hatırlatan başarılı antrenör, "Talihsiz bir durum oldu. Geçen seneden beri pandemi söz konusu. Oynayarak şampiyon olmak isterdik. Ama maalesef bu durum oldu. O yüzden üzgümüm ama bu şampiyonluğun ayrıca bir önemi var. Geçen seneden beri çalışıyoruz. Geçen sene de lider bitirmiştik. Sonra maçlara ara verilmişti. Sadece 1 kez mağlup olmuştuk. Bu sene de sadece lig etabında 1 kez mağlup olduk. Bu şampiyonluğu iki senenin sonucunda sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'taki İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile oynayacakları maç hakkında yorumda bulunan Giovanni Guidetti, "Fenerbahçe ile oynamayı bu bakımdan da çok istiyordum. Çünkü 1 Mayıs’ta finalimiz var ona hazırlanmamız lazım. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Dünyanın en iyi takımı. Bu etabı iyi maçlar yaparak da hazırlanmak istiyordum. Oynamamız çok önemliydi, oynamadık. Rakibimiz İtalya’da Novara gibi güçlü bir takımla final oynayacak. İki hafta gibi bir hazırlanma sürecimiz olacak. Çok güçlü bir takım. Biz de VakıfBank olarak her güçlü takımla oynayabileceğimizi biliyoruz. 14 tane her zaman oynayabilecek çok güçlü sporcumuz var. Buradan sağlık ekibimize de teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.





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