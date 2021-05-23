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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu

- Final maçından görüntü - Şahinbey Belediyespor'un kupa alması - Futbolcuların sevinciŞahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu - Polonya ekibi Legia Varşova'yı finalde 3 - 1 skorla geçen Gaziantep ekibinin şampiyon olduğu organizasyonda, üçüncülüğü İtalya temsilcisi Vicenza Calcio elde ettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3 - 1 yenen Şahinbey Belediyespor, organizasyonu birinci olarak tamamladı.Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı.Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6. dakikada Bartosz Eastowski ile 1 - 0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13. dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1 - 1'lik beraberliği yakaladı.Şahinbey Belediyespor'un 19. dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2 - 1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları (Dk. 50+2) oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3 - 1 kazandı. Gaziantep ekibi, maçın ardından şampiyonluğun sevincini yaşadı.Öte yandan günün ilk maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, üçüncülük için karşı karşıya geldi. Rakibini 1 - 0'lık skorla geçen Vicenza Calcio, organizasyonu üçüncü olarak bitirdi.Gün içerisinde düzenlenecek kapanış seremonisinde takımlara kupa ve madalyaları verilecek.

Dera Şampiyon İtalya 

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