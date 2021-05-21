GAZİANTEP - Kasapoğlu: 'Hayatın her alanını kapsayacak bir eğitim modeli ile sporu yaygınlaştırmamız gerekiyor'
GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Hayatın her alanını kapsayacak bir eğitim modeli ile sporu yaygınlaştırmamız gerekiyor" - Gençlik Spor Çalıştayı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: - "Hayatın her alanını kapsayacak bir eğitim modeli ile sporu yaygınlaştırmamız gerekiyor"GAZiANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak etti. (3)
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