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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu

GAZİANTEP - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu

- Kurula katılanlardan görüntü - Kulüp Başkanı Cevdet Akınal'ın konuşması - Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplu fotoğraf çekimiGazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldıGAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep 'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu yapıldı.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, emeği geçenlere teşekkür etti.Kulübün kentin markası olduğunu ve tanıtım yüzü olduğunu belirten Akınal, şunları kaydetti:"Bu takımın daha da ileriye gitmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Şehirle birlikte el ele vererek futbolda bu bayrağı taşıyabileceğimiz en iyi noktaya götürmek zorundayız. Bu takım tüm Gaziantep 'in ortak paydasıdır. Avrupa kupalarına yeniden Gaziantep 'in ismini yazmak istiyoruz. Bunu başaracak enerjimiz ve gücümüz var."Önceki başkan Mehmet Büyükekşi'nin onursal başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Ak Enerji Hatıra Fotoğrafı Çekim Genel Kurul 

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