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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan detaylar

Rektör 

-Genel Detaylar

- GAZİANTEP

- Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.

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