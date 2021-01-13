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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep FK Antrenörü Erdal Güneş: “Artık bütün konsantrasyonumuzu lige vereceğiz”

Gaziantep FK Antrenörü Erdal Güneş: “Artık bütün konsantrasyonumuzu lige vereceğiz”

Gaziantep FK Antrenörü Erdal Güneş'in açıklamaları

- KONYA

Devre Arası Bulduk 


- Gaziantep FK Antrenörü Erdal Güneş, Konyaspor karşısında öne geçme fırsatları yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini, artık bütün konsantrasyonlarını lige vereceklerini söyledi.

Gaziantep Antrenörü Erdal Güneş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça alışık oldukları sistemle başladıklarını kaydeden Erdal Güneş, “Bir buçuk yıldır oynama pratiğimizin olduğu bir sistemle başladık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Öne geçme fırsatları da yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Daha sonra şanssız bir yan top golü. İkinci golde de bireysel bir hata oldu, 2-0 geriye düştük. Maça tutunma adına devre arası sistem değişikliğine gittik. Risk almak zorundaydık maçı çevirmek adına. Oyuncu değişikliği yaptık. Çok iyi başlamasak da sonlara doğru baskı kurduk. Gölü de bulduk ama erken gol bulsaydık belki maçın senaryosu değişebilirdi. Tüm oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. Maç adına tesellimiz sakatımız olmadı, cezalı oyuncumuz yok” dedi.
Takımın Süper Lig’deki durumuna değinen Güneş, “Birkaç gün sonra lig maçımız var. Artık bütün konsantrasyonumuzu lige vereceğiz. Ligde iyi bir gidişatımız var. Üst sıralardayız. Orada tutunmaya çalışacağız” diye konuştu.

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