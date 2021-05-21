GAZİANTEP - Bakan Kasapoğlu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gaziantep Valiliği ziyareti - Bakan Kasapoğlu'nun Gaziantep İl Koordinasyon Toplantısı'na katılması - Bakan Kasapoğlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyareti - Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları - Bakan Kasapoğlu'na Gaziantep Futbol Kulübünün formasının hediye edilmesiGAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.
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