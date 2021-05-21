Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bakan Kasapoğlu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

GAZİANTEP - Bakan Kasapoğlu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gaziantep Valiliği ziyareti - Bakan Kasapoğlu'nun Gaziantep İl Koordinasyon Toplantısı'na katılması - Bakan Kasapoğlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyareti - Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları - Bakan Kasapoğlu'na Gaziantep Futbol Kulübünün formasının hediye edilmesiGAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Forma 

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement