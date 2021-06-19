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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

Seçim için oluşan kuyrukta görüntüler

- İSTANBUL


- Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı. Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı.
15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.
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