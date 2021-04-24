Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray’da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray’da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Divan toplantısında detaylar

- İSTANBUL

Divan Başkanlığı Başkan Adayı Saygı Duruşu Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 


- Galatasaray’ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Galatasaray’ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıyı Divan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı başında bu ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra toplantının gündem maddeleri okundu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda konuşan Aykutalp Derkan, divan başkanlık seçiminin nisan ayı içerisinde yapmaları gerektiğini fakat kısmi kapanmadan dolayı 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini belirterek, "İlk fırsatta divan seçimini yapmayı planlıyoruz. Maalesef şu an bir tarih veremiyoruz. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz erken tarihte yapmayı umuyoruz" diye konuştu.
Derkan, 22 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçim genel kurul toplantısında başkan adayı olacakların 7 Mayıs saat 18.00’e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte divan başkanlığına iletmesi gerektiğini söyledi.

Divan üyeleri de futbol dışı branşların durumu hakkında görüşlerini dile getirdi. Üyeler ayrıca gelecek ay yapılacak olan başkanlık seçimleri, kulübün mali, sportif ve idari konulardaki eleştirilerini anlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement