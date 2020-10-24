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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gabriel Margarit: “3 puan aldığımız için çok mutluyum”

Gabriel Margarit: “3 puan aldığımız için çok mutluyum”

Gabriel Margarit'in açıklamaları

- GAZİANTEP

Rektör 


- Süper Lig’in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu. “3 puan için mutluyum” Gabriel Margarit, “Bugün çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra 3 puan kazandık. Antalya maçında olduğu gibi oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Umarım bu tempoyla devam ederiz" dedi.

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