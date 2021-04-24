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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Francesco Farioli: 'Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum'

Francesco Farioli: 'Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklamaları

- Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" TRABZON

Rektör 


- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok yorgun olduklarını belirterek, "Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.
Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planlarını koruduklarını belirterek, "Daha öncede söylediğimiz gibi çok zor bir dönemden geçiriyoruz Geçen haftaya göre aramıza katılanlar oldu ama onlar da fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmadılar. Sonra takımla az antrenman yapma fırsatları oldu. Buna rağmen sahada oyun anlayışımızı koruduk. Kendi istediğimiz gibi oynadık ve bundan vazgeçmedik. Bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" ifadelerini kullandı.
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