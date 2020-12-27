-Ferhat Arıcan ile röp

-Antrenör Yılmaz Göktekin ile röp



- Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlara madalyanın en büyük adayı olarak gideceğiz"- Avrupa Şampiyonu milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, hız kesmeden olimpiyatlara hazırlanıyor İZMİR



- Avrupa Şampiyonu milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, elde ettikleri başarılarla beraber sorumluluklarının daha da arttığını söyleyerek, "Olimpiyat oyunlarına madalyanın en büyük adayı olarak gideceğiz" dedi.

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonu olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kulplu beygirde de üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Geçtiğimiz sene Almanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda girdiği dereceyle 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan Ferhat Arıcan, Avrupa Şampiyonası’nın ardından olimpiyat hazırlıkları ve birçok konu hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonu cimnastikçi, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Çok büyük emekler vererek madalyaları kazandıklarını belirten Ferhat Arıcan, pandemi döneminde çok ağır antrenmanlar yapamadık ama mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Bu zor süreçleri iyi değerlendirip, hem mental hem fiziksel olarak hazırlanarak bu şampiyonluğu elde ettik. İlk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Tarihimizde ilk kez hem Avrupa şampiyonluğu hem de kulplu beygirde Avrupa üçüncülüğü kazandım, o da çok önemli bir madalya. Tarihte kulplu beygirde finale kalamazken şimdi Avrupa üçüncülüğü geldi" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlara madalyanın en büyük adayı olarak gideceğiz" Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyleyen Arıcan, "Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimden bir tanesi de buydu. Bunu başardığım için çok mutluyum. Fakat Avrupa şampiyonu olduktan sonra sorumluluğum daha da çok arttı. Olimpiyatlar için daha çok çalışmam gerekiyor. Bu yüzden durmak yok, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şampiyonluğun hemen ardından çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için cimnastik sporu temel bir spor. 1 hafta antrenmansız kaldığımızda bizi çok geriye atabiliyor. 7-8 ay çok uzun bir süre gibi gözükse de aslında cimnastik için çok kısa bir süre. Biz performansımızı koruyarak olimpiyat oyunlarına madalyanın en büyük adayı olarak gideceğiz" ifadelerini kullandı. Olimpiyatların ertelenmesini avantaja çevirdi Ferhat Arıcan, olimpiyatların pandemi sebebiyle ertelenmesinin kendisi adına iyi olduğunu söyleyerek, "1 yıl daha kendimi geliştirme ve eksik olan yanlarımı kapatma şansım oldu. Bu anlamda her motivasyon kaybından bir ders çıkarmamız gerekiyor. Ben bu dersi çok iyi bir şekilde çıkardığımı düşünüyorum. Pandemi döneminde çok daha fazla çalıştım ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Olimpiyat oyunları için daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Olimpiyatlarda mükemmeliyet önemli. Bunu yakalayabilmek için 6-7 ayımız daha var. Pandemi süreci beni çok olumlu etkiledi, olimpiyat oyunlarına daha da çok hazır olacağım" diye konuştu.

Antrenör Yılmaz Göktekin: "Hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak" Şampiyon sporcuların antrenörü Yılmaz Göktekin ise madalyaların gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Türk cimnastiğinin bilinirliğinin artması ve bir marka haline gelmesi bizim için çok gurur verici. Aynı zamanda madalyaların pandemi sürecinde Türk halkına motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatların ertelenmesi bizi olduğu kadar diğer ülke sporcularını da olumlu yönde etkiledi desem yeridir. Sporcular bu süreçte sakatlığını ve eksiklerini telafi edebildi. Biz de onun çabası içerisindeyiz. Sadece daha iyi olmak için değil, olimpiyatlarda nasıl madalya alabiliriz konusunu masaya yatırdık. Olimpiyatlara seçilmiş sporcular gidiyor. En iyi değil, en iyinin iyisi gidiyor. O yüzden gidecek sporcuları ve onların ne yapabileceğini bildiğimiz için stratejilerimizi çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz Dünya’da ve Avrupa’da madalya aldık. Nereye kadar gidecek? Bu işin en zirvesi olimpiyatlar. Olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağı dalgalandırmak ve istiklal marşını söylemek bizim için gurur kaynağı. Olimpiyatlarda hedefimiz madalya almak. Allah kuluna ‘yürü ya kulum’ der, biz de yürüyoruz. Gücümüz, kuvvetimiz Allah izin verdiği kadar nereye kadar gidiyorsa, oraya kadar gideceğiz. Olimpiyatlara kadar yürüyeceğiz inşallah" değerlendirmesini yaptı.



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