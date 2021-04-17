Fatih Terim: 'Futbol sahası bizim işimiz deyip eğer rahat edebilirsek o tarafa konsantre olacağız'



- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşısında çok iyi bir futbolla 3 puan aldıklarını ifade ederek, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu adına çok sevindiğini söyledi.



Saha dışı olaylardan uzak kalmaya gayret edeceklerini belirterek, "Futbol sahası bizim işimiz deyip eğer rahat edebilirsek o tarafa konsantre olacağız" dedi.

Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Terim, çok iyi bir futbolla 3 puan aldıklarını söyleyerek oyuncularını tebrik etti. Terim, "Açıkçası kalemize top gelmeden harika bir gol yedik. Golün de güzelini yemek iyi bir şey olsa gerek. İnkar etmemek lazım, güzel gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterdik. Geriden gelmek, 3 gol atmak ve daha fazla pozisyona girmek bizim artılarımız. Toplu oyunda ve pas oyununda çok iyiydik. Halil ve Kerem bugün iyi oynadılar. Özellikle Kerem Allah nasip ederse Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden birisi olacak diye düşünüyorum. Daha öğreneceği çok şey var ama şu ana kadar iyi hazırlandı ve her oynadığı maçta da iyi oynuyor. Onun adına çok sevindim. Halil de bizim yetenekli oyuncularımızdan bir tanesi. Bugünkü sistem de onlara uygundu. Özellikle Halil oradaki manevraları daha kolay yapar oldu. Kerem orayı daha iyi kullanır oldu. Kerem’i solda oynatmamıza rağmen sağdan 2 gol atması da onu gezdirmemizin daha doğru olduğunu bize gösterdi. Göztepe çok ciddi bir rakip, Göztepe’ye karşı bu kadar iyi oynayıp bu kadar gol pozisyonuna girmek beni çok sevindirdi" dedi.

"Mümkünse uzak kalmaya gayret edeceğiz" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hafta içerisinde basında yer alan iddialarının sorulması üzerine Fatih Terim, saha içine konsantre olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Biz Galatasaray’ız. Hiçbir zaman pes etmeyiz. Maçlar kazanılır kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılıp kaybedilir, bunlar doğal. Fakat biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Mümkünse sizin söylediğiniz şeylerden de uzak kalmaya gayret edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz deyip eğer rahat edebilirsek o tarafa konsantre olacağız" diye cevap verdi. "Bir hata varsa oyuncularımın değil benimdir" Terim, lider Beşiktaş ile olan 6 puanlık farkla ilgili olarak ise, "Biz Galatasaray’ız. Bakın şampiyonluklarımıza. Bazı şampiyonluklarımız geriden gelerek, vazgeçmeyerek ve karakterimizi sahaya yansıtarak olmuştur. Galatasaraylı futbolcular pes etmeyerek geriden gelerek, pes etmeyerek, iddialarından vazgeçmeyerek ve karakterlerini koyarak şampiyonluklarını kazanmıştır. Bugün de vazgeçemeyeceğiz. Şu ana kadar ki olan bölüm bize yakışan bir bölüm değil. Benim belki de Galatasaray’daki antrenörlük dönemlerimde pek aldığım bir netice de değil. Bir hata varsa oyuncularımın değil benimdir. Ben seçiyorum, ben oynatıyorum, benim yanlışımdır. Oyuncularımın değildir. Tabii ki zaman zaman hata yapacaklar. Daha 7 maçımız var. 7 maçta her şey olabilir. Sonuçta mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz" diye konuştu.





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