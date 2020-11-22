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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Fahrettin Sayhan: “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”

Fahrettin Sayhan: “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Eskişehirspor’un Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı” dedi.
Eskişehirspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-1 kaybetti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehirspor’un Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, “Maça gelirken bir oyun planı kurgulamıştık. İlk yarı çocuklar çok iyi uyguladılar. Maçın ikinci yarısı çok basit bir gol yedik ve demorolize olduk. Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı“ diye konuştu.

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