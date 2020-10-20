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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Fahrettin Sayhan: “Hocamız ve ekip olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz”

Fahrettin Sayhan: “Hocamız ve ekip olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan'ın açıklamaları

- ESKİŞEHİR

Basın Toplantısı Toplantı 


- Kendi evinde Samsunpor’a 1-0’lık skorla mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Hocamız ve ekip olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında alt sırlarından kurtulma mücadelesi veren Eskişehirspor, evinde ağırladığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Lig başladığından beri 3 puana hasret kalan Eskişehirspor’da, basın toplantısına katılan Teknik Sorumlu Sayhan, "Öncelikle son 2 maçta yediğimiz 2 gol, nüans farklarından oldu. Bundan dolayı üzüntülüyüz ama takımızdaki oynayan oynamayan bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Hocamız ve ekip olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşumda yapılan hatalara daha çok çalışıp, daha çok düzeltip yolumuz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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