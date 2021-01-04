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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan hakemlere yüklendi

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan hakemlere yüklendi

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan

- - Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan:- “Adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük- “4. hakeme itiraz ediyoruz faul oldu, taç oldu diyorum ama maalesef bizi dinlemiyor” ESKİŞEHİR

Kırmızı Kart 


- Evinde Boluspor’a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, “Geldiğimizden itibaren hiçbir hakem hakkında konuşmadık ama bugün gördüklerimizden sonra adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük” dedi.
Eskişehirspor ligin 17. haftasında Boluspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-0 Bolu ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından ligde 30 maçtır kazanamayan Eskişehirspor 3 puanda kalırken, Boluspor puanını 19’a yükseltti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, müsabakanın hakemlerini eleştirdi.
Sayhan, “Yeni yılın ilk maçını kazanmak için her şeyi yaptık. Alt yapımızdan kurulu bir 11 ile sahaya çıkıyoruz. Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu. Biz geldiğimizden itibaren hiçbir hakem hakkında konuşmadık ama bugün gördüklerimizden sonra adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük. 4. hakeme itiraz ediyoruz faul oldu, taç oldu diyorum ama maalesef bizi dinlemiyor. O kadar iletişimsiz ve seviyesiz kurum haline gelmesi bizi üzüyor” diye konuştu.

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